Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf - Lagerschuppen im Kreienser Kamp angegangen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck - OT Kreiensen, Lagerschuppen im Kreienser Kamp ggü. des dortigen Hartplatzes

Am Samstag, den 03.08.2024 gegen 20:00 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Bürger mitgeteilt, dass sich drei bislang unbekannte Täter an einem Schuppen an o.g. Örtlichkeit zu schaffen machten. Dabei versuchten diese, gewaltsam die Schuppentür zu öffnen und wurden dabei von dem Hinweisgeber überrascht. Die drei bislang unbekannten Personen ergriffen daraufhin die Flucht und entfernten sich vom Tatort. Trotz sofort durch das Polizeikommissariat Bad Gandersheim eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Das PK Bad Gandersheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich telefonisch unter 05382 - 95390 mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell