Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei beendet Alkoholfahrt ohne Führerschein und ohne Zulassung

Hamm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Sonntag, 27. Oktober um 01:35 Uhr. Der Zeuge befuhr die Dortmunder Straße in Richtung Stadtmitte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich vor dem Zeugen ein Fahrzeug ohne Kennzeichen. Der beobachtete Audi A4 fuhr zudem in starken Schlangenlinien. Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel konnten das Fahrzeug auf der Dortmunder Straße feststellen. Anhaltezeichen der Polizei wurden durch den Fahrzeugführer nicht beachtet. Letztlich konnte das Fahrzeug in Höhe der Kreuzung Dortmunder Straße / Am Tibaum kontrolliert werden. Fahrzeugführer war ein 24jähriger Heessener. Ein Alkoholtest bei diesem verlief positiv, so dass er auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterzogen wurde. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, ebenso war das Fahrzeug nicht zugelassen. Gegen den 24jährigen wird nunmehr wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell