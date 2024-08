Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeug nach mehreren Verkehrsdelikten sichergestellt

Eitorf (ots)

Am Donnerstag (15. August) gegen 21:30 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Straße "Im Auel". Als sie auf ein dortiges Tankstellengelände fuhren, bemerkten sie einen Pkw an einer Zapfsäule.

Das Zulassungssiegel des hinteren Kennzeichens war in Teilen nicht mehr vorhanden, weswegen sie das Fahrzeug überprüfen wollten. In diesem Moment setzte sich der Eigentümer des Audis hinter das Steuer und fuhr an. Die Polizisten hielten den Mann an.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer aus Windeck nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht zugelassen ist. Zudem verfügt der Audi über keinen Versicherungsschutz.

Da der 46-Jährige zum wiederholten Mal im Zusammenhang mit Verkehrsdelikten aufgefallen war, wurde sein Fahrzeug zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Der Windecker muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung verantworten. (Re)

