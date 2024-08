Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Homejacking - Einbruch in Einfamilienhaus/Porsche entwendet

Hennef (ots)

In der Nacht von Mittwoch (14. August) auf Donnerstag (15. August) kam es zu einem Homejacking-Fall an der Straße "Wehrfeld" im Hennefer Ortsteil Bröl.

Unter dem Begriff "Homejacking" versteht man, wenn Täter in Häuser oder Wohnungen einbrechen, die Autoschlüssel stehlen und anschließend mit dem Wagen davonfahren.

So erging es auch einem 83-jährigen Porschebesitzer. Unbekannte hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Im Anschluss entwendeten sie den Fahrzeugbrief und die Fahrzeugschlüssel des grauen Porsche Macans mit dem Kennzeichen SU-MJ59 und fuhren mit dem rund 50.000 Euro teuren Fahrzeug, das vor dem Grundstück stand, in unbekannte Richtung davon.

Der 83-Jährige gab an, dass am Mittwoch um 20:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Am Folgetag gegen 08:00 Uhr bemerkte er, dass sein Porsche entwendet worden war.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Straße "Wehrfeld" wahrgenommen hat oder Angaben zu dem Porsche machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell