POL-SU: Eigentümer von unfallbeschädigten PKW gesucht

Troisdorf (ots)

Auf der Polizeiwache Troisdorf hat sich am Dienstag (13. August) ein 79-jähriger Autofahrer gemeldet, der am Montag (12. August) gegen 12.45 Uhr beim Ausparken in der Friedrichstraße in Troisdorf-Spich rückwärts gegen einen geparkten Opel Corsa gefahren war.

Der Senior war zunächst im Glauben keinen Schaden verursacht zu haben, hatte aber vorsorglich ein Foto von dem geparkten PKW gefertigt. Bei der späteren näheren Begutachtung des Bildes fiel ihm der deutlich zu sehende Schaden am Kotflügel des türkisfarbenen Opels auf und er ging zur Polizei.

Bedauerlicherweise ist auf den angefertigten Bildern kein Autokennzeichen zu sehen, sodass der Fahrzeughalter des Opel Corsa bislang nicht ermittelt werden konnte.

Das Verkehrskommissariat sucht nun den Eigentümer des beschädigten Autos, damit dieser seinen entstandenen Schaden regulieren kann. Kontakt unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Gegen den 79-jährigen Troisdorfer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (Bi)

