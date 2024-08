POL-SU: Unbekannte blockieren Fahrbahn mit Baustellenabsperrungen - Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Sankt Augustin (ots) - Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "Im Spichelsfeld" in Sankt Augustin hatte sich gestern (14. August) gegen 18.15 Uhr in sein Arbeitszimmer zurückgezogen, um seinem Hobby nachzugehen. Als er um 19.15 Uhr das Zimmer verließ, stellte er fest, dass die Wohnungstür offenstand und ein kleiner Möbeltresor aus dem Kleiderschrank in seinem Schlafzimmer verschwunden war. ...

mehr