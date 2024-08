Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ertappte Ladendiebin schlägt auf Verkäuferin ein

Siegburg (ots)

Eine 41-jährige Frau aus Bonn hat gestern Mittag (14. August) im Vorbeigehen ein Kleid vom Kleiderständer eines Modegeschäftes an der Bahnhofstraße in Siegburg genommen und in ihre Handtasche gesteckt. Anschließend ging sie weiter, ohne das Bekleidungsstück im Wert von fast 100 Euro zu bezahlen. Eine Verkäuferin hatte den Vorgang beobachtet und lief der mutmaßlichen Diebin in der Fußgängerzone hinterher. Als die 41-Jährige weglaufen wollte, ergriff die Verkäuferin die Verdächtige am Arm, um sie festzuhalten. Die Frau schlug und trat nach der Angestellten und verletzte sie leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Zeugen des Vorfalls schritten ein und konnte die 41-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Die bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Ladendiebin wurde vorläufig festgenommen. In ihrer Vernehmung bei der Kripo räumte sie die Tatvorwürfe ein. Aufgrund fehlender Haftgründe musste die Bonnerin aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen werden. Sie muss sich vor Gericht wegen des Vorwurfs des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. (Bi)

