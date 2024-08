POL-SU: Türschloss aufgebrochen und Möbeltresor entwendet

Siegburg (ots) - Eine 41-jährige Frau aus Bonn hat gestern Mittag (14. August) im Vorbeigehen ein Kleid vom Kleiderständer eines Modegeschäftes an der Bahnhofstraße in Siegburg genommen und in ihre Handtasche gesteckt. Anschließend ging sie weiter, ohne das Bekleidungsstück im Wert von fast 100 Euro zu bezahlen. Eine Verkäuferin hatte den Vorgang beobachtet und lief der mutmaßlichen Diebin in der Fußgängerzone ...

mehr