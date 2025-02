Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung, Beleidigung

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend randalierte ein bisher unbekannter Mann an einem Schnellimbiss in der Steinstraße. Er warf mehrere Getränkebecher auf den Boden, welche zerbrachen und beleidigte den Inhaber des Imbisses. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre, europäisches Aussehen, welche mit einer weißen Daunenjacke bekleidet war. Zudem werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-14150 oder per Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

