POL-PPWP: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Am Freitagabend ereignete sich in der Schneiderstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der 52-jährige Fahrer eines Seat Ibiza stieß beim Einparken mit seinem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront eines geparkten BMW 530d. Hiernach stiegen vier Personen aus, schauten sich den Schaden an und entfernten sich fußläufig von der Örtlichkeit. Dank aufmerksamer Zeugen wurde der Unfall bekannt und der Verursacher konnte ermittelt werden.|wey

