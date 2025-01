POL-PPWP: Ein bisschen wie Aschenputtel...

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Drei Fahrzeuge wurden am frühen Donnerstagabend auf der L367 bei Reichenbach-Steegen in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Es blieb bei Sachschäden in vierstelliger Höhe. Den bisherigen Ermittlungen zufolge löste der Fahrer eines Toyota Avensis den Unfall aus, als er auf seinem Weg in Richtung Schwedelbach gegen 18 Uhr in den ...

