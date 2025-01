Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Autos in Unfall verwickelt

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Drei Fahrzeuge wurden am frühen Donnerstagabend auf der L367 bei Reichenbach-Steegen in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Es blieb bei Sachschäden in vierstelliger Höhe.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge löste der Fahrer eines Toyota Avensis den Unfall aus, als er auf seinem Weg in Richtung Schwedelbach gegen 18 Uhr in den Gegenverkehr geriet und mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Porsche zusammenstieß. Anschließend streifte er noch den dahinter fahrenden Mercedes-Benz, bevor alle drei Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Bei der Kollision wurde am Toyota ein Vorderreifen abgerissen und der Anhänger des Porsche ebenfalls stark beschädigt. Beide mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand ein Streifschaden, der sich über die komplette Fahrerseite zog. Der Gesamtschaden summiert sich auf etliche tausend Euro.

Ein Atemalkoholtest beim Toyota-Fahrer verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. |cri

