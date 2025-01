Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Am kommenden Sonntag, 2. Februar, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den SC Preußen Münster im Fritz-Walter-Stadion. Spielbeginn auf dem Betzenberg ist um 13.30 Uhr. Nach Angaben des Veranstalters wird mit rund 43.000 Besuchern gerechnet.

Wir empfehlen: Nutzen Sie für Ihre Anreise öffentliche Verkehrsmittel, oder stellen Sie Ihr Fahrzeug auf den Park & Ride-Parkplätzen im Bereich KL-Ost ("Schweinsdell") oder an der Technischen Universität ab und lassen sich von den Shuttlebussen zum Stadion und wieder zurückbringen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite der Stadtwerke Kaiserslautern unter https://s.rlp.de/oTpBf oder auf der Seite des 1.FC Kaiserslautern unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt . Wegen einer Eisbahn und dem dazugehörigen "Winterdorf" stehen derzeit auf dem Messeplatz deutlich weniger Plätze zur Verfügung als sonst. Bitte halten Sie sich an die markierten Stellflächen. Wer "wild" parkt, riskiert, dass sein Auto abgeschleppt wird.

Bitte versuchen Sie nicht, in direkter Stadionnähe oder im angrenzenden Wohngebiet auf dem Betzenberg einen Parkplatz zu finden. Die vorhandenen Plätze sind den Bewohnern vorbehalten und dürfen nur mit entsprechender Parkberechtigung der Stadt Kaiserslautern genutzt werden, die gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe platziert sein muss. Widerrechtlich oder behindernd abgestellte Fahrzeuge können mit einem "Knöllchen" versehen oder sogar kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Dass die Straßen rund um das Stadion frei bleiben, ist wichtig, damit die Shuttlebusse ungehindert pendeln können, die Rettungswege für Einsatzkräfte problemlos befahrbar sind und die Gefahrensituationen für die Vielzahl an Fußgängern minimiert werden.

Wer mit seinem Fahrzeug in den Bereich rund um das Stadion einfährt, muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen, kurzfristigen Straßensperrungen (für den motorisierten Verkehr) und damit einhergehenden Wartezeiten sowohl vor als auch nach dem Spiel rechnen. Das gilt für den Bereich Kantstraße ebenso wie für die Straßen rund um den Elf-Freunde-Kreisel.

Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege im Stadtgebiet im Blick zu haben, wird das Polizeipräsidium Westpfalz am Sonntag auch Drohnen im Einsatz haben.

Für Fußballfans, die mit der Bahn nach Kaiserslautern kommen, setzt die DB Regio auf den Strecken von Ludwigshafen über Neustadt und Hochspeyer nach Kaiserslautern zusätzliche Züge ein. Bitte achten Sie auf die spezielle Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG unter https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot .

Weitere Informationen rund um Fußballspiele auf dem Betzenberg haben wir für Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zusammengefasst.

Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am Spieltag unter dem Hashtag #FCKSCP, auf X (vormals Twitter) unter https://x.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei Kaiserslautern finden Sie unter https://x.com/bpol_koblenz.

Wir gehen von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung aus. Dennoch stellen Bundes- und Landespolizei klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl auf den Rängen als auch außerhalb des Stadions. |kfa

