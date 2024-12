Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Irrfahrt nach Unfall - Zeugen gesucht

Am Mittwoch entfernte sich ein 50-Jähriger von der Unfallstelle und fährt sich in einem Acker fest.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin eines Nissan gegen 17.45 Uhr in Achstetten unterwegs. Die Frau fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte in Richtung Burgrieden weiterfahren. Aus Richtung Laupheim kam ein 50-Jährer mit seinem VW. Wie die Frau berichtet, sei der Autofahrer ungebremst in den Kreisverkehr eingefahren. In der weiteren Folge stieß der VW mit dem Nissan der im Kreisel fahrenden und vorfahrtsberechtigen 54-Jährigen zusammen. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der VW in Richtung Stetten weiter. Die Nissanfahrerin nahm mit ihrem noch fahrbereiten Auto die Verfolgung auf und verständigte die Polizei über Notruf. Die Flucht führte zunächst bis nach Stetten. Dort hielt der VW-Fahrer an einer Bushaltestelle an. Die 54-Jährige sprach den Fahrer auf den Unfall an. Der machte wohl einen verwirrten Eindruck und sezte seine Irrfahrt zurück nach Achstetten fort. In der Hauptstraße geriet der VW-Fahrer bei einem Wendeversuch auf die Gegenfahrspur. Ein Entgegenkommender musste wohl abbremsen, zu einem weiteren Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Der 50-Jährige fuhr weiter ortsauswärts und bog in den Langer Weg ab. Die Nissanfahrerin handelte richtig. Sie folgte dem Flüchtigen und gab der Polizei laufend Standortmeldungen durch. Am Ortsrand hatte sich der VW in einem Acker festgefahren, so sie Polizei weiter. Der VW stand rund 40 Meter abseits der Straße und blieb dort nach mehrmaligen Wendeversuchen stecken. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 50-Jährige zwar ansprechbar war, aber einen total verwirrten Eindruck machte. Anzeichen für Alkohol oder Drogeneinfluss lagen nicht vor. Jedoch gab der Unfallfahrer an, Medikamente eingenommen zu haben. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Ein Arzt führte diese in einem Krankenhaus durch. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf rund 3.000 Euro. Der VW musste von einem Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Insbesondere der Fahrer in der Hauptstraße, der abbremsen musste, soll sich bei der Polizei melden.

++++2409104(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

