POL-UL: (GP) Heiningen - Rechts vor Links

Am Mittwoch prallte ein Mädchen in Heiningen mit ihrem Fahrrad gegen ein Auto.

Um 14 Uhr waren zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern in der Kornbergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Breite Straße fuhr eines der Mädchen in die Kreuzung ein. Von rechts kam eine 40-jährige mit einem VW. Die hatte Vorfahrt. Da wohl am Fahrrad die Bremsen nicht funktionierten, prallte das Mädchen gegen die hintere Türe der linken Fahrzeugseite. Durch die Kollision stürzte sie von ihrem Mountainbike. Ob sie verletzt wurde ist unklar. Die Autofahrerin kümmerte sich um das Mädchen und gab ihm die Handynummer, für den Fall einer Schadensregulierung. Anschließend entfernten sich die Beteiligten von der Unfallstelle. Da die Autofahrerin den Unfall später der Polizei Göppingen meldete, haben die Beamten nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise. Insbesondere die beiden Mädchen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07161/632360 zu melden.

