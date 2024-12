Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb flüchtet

Am Dienstag nahm die Polizei einen 35-Jähringen in der Ulmer Innenstadt fest.

Ulm (ots)

Der 35-Jährige befand sich gegen 16.15 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. An den Schuhen entfernte er die Warensicherung und steckte sie in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen, flüchtete er aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin teilte den Sachverhalt einer vorbeifahrenden Polizeistreife mit. Die Polizisten verfolgten den Dieb und konnten ihn festnehmen. Der wurde auf ein Polizeirevier gebracht und sieht einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen.

