POL-SU: Brandserie in Hennef/ Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Hennef (ots)

Wie gestern berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5998611), kam es in der Nacht vom Montag (24. März) auf Dienstag (25. März) im Bereich Hennef Innenstadt, Geistingen, Weldergoven und Geisbach zu mehreren Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch einen bislang nicht identifizierten Täter. Die Taten fanden im Wesentlichen zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr statt. Es wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich der Mittelstraße, Auf dem Blocksberg sowie auf der Hanftalstraße angezündet. Zudem ging der Täter in einen Hinterhof eines Hauses an der Mittelstraße und steckte dort Hausrat in einem Abstellraum in Brand. In diesem Fall war es laut den Brandermittlern der Kriminalpolizei nur dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu einem Hausbrand gekommen ist und keine Menschen verletzt wurden. Auf dem mutmaßlichen Weg des Täters von der Mittelstraße über die Straßen Auf dem Blocksberg, Edgovener Straße und Hanftalstraße überquerte er dort nach jetzigem Ermittlungsstand eine Fußgängerbrücke über die Bundesautobahn 560 (BAB 560) in Richtung "Im Siegbogen". Von hier aus wirft er vermutlich einen Sperrpfosten auf die BAB 560. Auf dem gesamten Weg wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, indem Heckscheiben eingeschlagen wurden. Insgesamt kam es zu über 20 Einzeltaten. Es handelt sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen um einen Einzeltäter auf einem Fahrrad, möglicherweise einem Mountainbike.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen wahrgenommen? Wer hat Scheibenklirren gehört oder eine einzelne Person mit einem Fahrrad/Mountainbike an den oben genannten Örtlichkeiten gesehen? Wer hat eine auffällige Person beobachtet? Wer hat an seinem Haus Videoaufzeichnungen, auf denen zur Tatzeit etwas Verdächtiges zu erkennen ist? Hinweise bitte unter 02241 541-3521. (Uhl)

