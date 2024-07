Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht

Waldbröl (ots)

Durch eine aufgehebelte Wohnungstür gelangten Kriminelle in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Dechant-Wolter-Straße. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr am vergangenen Freitag (12. Juli) und 9:30 Uhr am Donnerstagmorgen (18. Juli) hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Dechant-Wolter-Straße auf und drangen so in die Wohnung ein. Dort stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Bargeld, eine Spielekonsole und Fahrzeugschlüssel.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell