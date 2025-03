Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Gewächshaus vom Baugrundstück geklaut

Röbel (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025 erhielt die Polizei in Röbel gegen um 12:40 Uhr eine Meldung über einen Einbruch auf einem im Bau befindlichen Grundstück in der Straße Am Glambeck See in Buchholz.

In der Tatzeit vom 06.03.2025, 12:00 Uhr bis zum Mittag des 08.03.2025 haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Grundstück verschafft. Ein Holzschuppen und ein Bauwagen auf dem Hof wurden angegriffen. Weiterhin wurde ein Gewächshaus in der Größe von 2 Meter x 3 Meter samt 16 Betonsteinen, die als Fundament dienten, in Gänze entwendet. Alle Räumlichkeiten waren zuvor mittels Vorhängeschloss gesichert.

Die Spurensicherung am Tatort wurde durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer mögliche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen machen kann, meldet sich bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell