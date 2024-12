POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Am Freitag, zwischen 15:45 Uhr und 21:30 Uhr, hat sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Haidach verschafft. Der oder die Täter durchsuchten Räume des in der Lion-Feuchtwanger-Allee gelegenen Anwesens. Nach ersten Erkenntnissen hatte man es auf Schmuck abgesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr