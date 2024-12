Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen -

Pforzheim (ots)

Am Freitag, zwischen 15:45 Uhr und 21:30 Uhr, hat sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Haidach verschafft. Der oder die Täter durchsuchten Räume des in der Lion-Feuchtwanger-Allee gelegenen Anwesens. Nach ersten Erkenntnissen hatte man es auf Schmuck abgesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

