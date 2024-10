Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 16. Oktober - Polizei informiert zum neuen Cannabisgesetz

Münster (ots)

Die Polizei lädt Interessierte am Mittwochnachmittag (16.10., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Die Expertinnen und Experten der Polizei informieren an diesem Tag unter anderem über das neue Cannabisgesetz und die Neuerungen hierzu. Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit, Fragen zu aktuellen Themen zu stellen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Folgetermine und Themen veröffentlich die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

