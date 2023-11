Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 11. November gegen 17.30 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Brookweg zu einer Körperverletzung. Dabei ist ein 76-Jähriger auf dem Fahrrad mit seinem Hund an der Leine an dem in gleicher Richtung laufenden bislang unbekannten Mann und seinem ebenfalls mitgeführten nicht angeleinten braunen Labrador mit grün blinkenden Halsband vorbeigefahren. Im weiteren Verlauf ist der Hund des Mannes hinter dem Rad fahrenden 76-Jährigen hinterhergerannt. Da dieser aus Angst nicht anhalten wollte, rannte der Unbekannte hinter ihm her und forderte ihn auf stehenzubleiben. Nachdem er ihn eingeholt hatte, ruckelte er an dem Gepäckträger des langsam fahrenden Radfahrers. Dieser ist daraufhin zu Fall gekommen und wurde leicht verletzt. Anschließend ist der etwa 40-Jährige, mit Dreitage-Bart und eine Cappy sowie dunkler Kleidung weitergegangen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

