Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Heckenbrand

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 06.03.2025 um 19:20 Uhr wurde der Polizei in Neubrandenburg durch eine vorbeifahrende Autofahrerin gemeldet, dass eine Hecke zwischen einem Autohaus in der Neustrelitzer Straße und der Nonnenhoferstraße in Brand stehe. Die Berufsfeuerwehr aus Neubrandenburg konnte den Brand löschen bevor die Flammen auf ein Gebäude übergreifen konnten. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Aufgrund der Gesamtsituation geht die Kriminalpolizei im Moment von einer Brandstiftung aus. Zum aktuellen Zeitpunkt sind weder Tatverdächtige noch Tatablauf bekannt. Aufgrund dessen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0395-5582-5224 zu melden.

