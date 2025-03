POL-NB: Auffahrunfall auf der B198

Malchin (ots) - Am Montag, dem 03.03.2025 bekam eine 74-jährige Rentnerin aus Malchin mehrere Anrufe von unbekannten Telefonnummern. Die Personen am anderen Ende versprachen der Frau einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro, wenn diese Gutscheinkarten in einem Wert von 1.500 Euro kaufe. Daraufhin begab sich die Frau zu einem Drogeriemarkt in Malchin, um die geforderten Gutscheine zu kaufen. An der Kasse wurde dies jedoch ...

mehr