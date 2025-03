Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kassiererin bewahrt Rentnerin vor Betrügern

Malchin (ots)

Am Montag, dem 03.03.2025 bekam eine 74-jährige Rentnerin aus Malchin mehrere Anrufe von unbekannten Telefonnummern. Die Personen am anderen Ende versprachen der Frau einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro, wenn diese Gutscheinkarten in einem Wert von 1.500 Euro kaufe. Daraufhin begab sich die Frau zu einem Drogeriemarkt in Malchin, um die geforderten Gutscheine zu kaufen. An der Kasse wurde dies jedoch durch eine aufmerksame Mitarbeiterin verhindert. Diese machte die Rentnerin auf einen möglichen Betrug aufmerksam. So konnte ein finanzieller Schaden bei der Rentnerin verhindert werden. Die Polizei bedankt sich bei der aufmerksamen Mitarbeiterin des Geschäftes und warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen. Fallen Sie nicht auf mögliche Täuschungsversuche rein, indem Sie vor einer angekündigten Gewinnausschüttung zunächst Ihr eigenes Kapital investieren müssen. Dies ist meist eine unseriöse und falsche Masche von Betrügern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell