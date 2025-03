Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Bei Verfolgungsfahrt in Streifenwagen gefahren

Alt Käbelich (ots)

Gestern Abend gegen 21:10 Uhr ist Beamten des Reviers Friedland bei der Streifenfahrt im Bereich Käbelich ein VW Golf mit Berliner Kennzeichen aufgefallen. Sie wollten den Fahrer kontrollieren und schalteten dazu die "Stop Polizei"-Leuchtschrift ein. Kurz danach wurde der Fahrer erheblich schneller. Er fuhr mit dem Auto, das als gestohlen gemeldet war, teilweise mit doppelt so hoher Geschwindigkeit als es erlaubt war in den Bereichen.

Die Polizisten folgten mit Blaulicht und Sirene und hatten inzwischen Verstärkung angefordert. Der Autofahrer im VW Golf fuhr wie im Zick-Zack immer wieder im Bereich Käbelich hin und her. In der Jasper-von-Oertzen-Straße in Alt Käbelich in Richtung Leppin bremste der Verfolgte nach der etwa sechs Kilometer langen Verfolgungsfahrt so stark ab, dass die Beamten den Eindruck hatten, er wolle nun doch anhalten. Sie wollten den Streifenwagen vor das Auto setzen, um den Fahrer vorsorglich an der Weiterfahrt zu hindern. In dem Moment wendete er und krachte in den Streifenwagen.

Nach dieser Kollision signalisierte der Mann den Beamten sofort, dass er sich ergeben wolle. Die Beamten legten ihm Handschellen an. Mit Hilfe der eingetroffenen Unterstützung aus Friedland und Neubrandenburg durchsuchten die Beamten das Fahrzeug des polizeibekannten Mannes und nahmen die Unfallanzeige auf.

Im Auto wurden diverse Gegenstände gefunden, die als Einbruchswerkzeug dienen. Zudem fanden die Beamten mehrere Wertgegenstände. Die Besitzverhältnisse dazu müssen nun im Nachgang von den Ermittlern der Kripo geklärt werden. Der durch den Unfall beschädigte VW Golf wurde sichergestellt. Am Streifenwagen und am Tatfahrzeug entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Führerschein des 47-jährigen Deutschen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führt nun die Kripo Friedland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell