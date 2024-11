Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Peine und der Staatsanwaltschaft Hildesheim vom 21.11.2024: Schneller Fahndungserfolg der Polizei Peine nach Spielhallenüberfall

Peine (ots)

Am Abend des 19.11. gegen 22:30 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann eine Spielothek in der Rosenthaler Straße in Peine. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einer anwesenden Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ er mit der Beute die Spielhalle und floh mit einem weiteren Täter auf einem Motorroller. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizei Peine zwei Tatverdächtige festnehmen. Bei den 51- und 33-jährigen Männern konnten Teile der mutmaßlichen Beute gefunden werden Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung, die auf staatsanwaltschaftlichen Antrag vom zuständigen Amtsrichter angeordnet wurde, konnten weitere mutmaßliche Tatgegenstände, unter anderem eine Schreckschusswaffe, sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten einem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle erließ.

Weiterführende Fragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

