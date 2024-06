Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 17-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizei

Rösrath (ots)

Diese Nacht (24.06.) fiel der Polizei ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer auf, der den Polizisten bereits aus einer vorangegangenen Verkehrskontrolle bekannt war. Die Beamten wollten ihn anhalten, der 17-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch im späteren Verlauf angetroffen werden. Er stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis.

Gegen 02:50 Uhr hatte der 17-jährige Rösrather mit einem Kleinkraftrad die Schönrather Straße befahren und fiel den Polizisten auf, als er gerade auf die Sülztalstraße in Richtung Sülztalplatz abbog. Da der junge Mann den Beamten aber bereits aus einer vorangegangenen Pkw-Kontrolle als Beifahrer bekannt war, bei welcher er äußerte, Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, sollte er nun erneut angehalten und kontrolliert werden. Zudem war er augenscheinlich zu schnell und ohne eingeschaltetes Licht mit dem Kleinkraftrad unterwegs. Die Anhaltezeichen der Polizisten ignorierte er und flüchtete in einem Wohngebiet im Bereich der Kurt-Weill-Straße in einen Fußweg, wo die Polizisten den Sichtkontakt zunächst verloren. Der Flüchtige konnte jedoch schließlich an der Hauptstraße angetroffen werden. Das Kleinkraftrad wurde in einer nahegelegenen Seitenstraße aufgefunden und sichergestellt.

Der 17-jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er anschließend an Erziehungsberechtigte übergeben wurde. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, unter anderem Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das Kleinkraftrad offenbar nicht über den vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte. (th)

