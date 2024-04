Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gemeinsame Anerkennung und Dank für außergewöhnlichen Einsatz während der Hochwasserlage im Landkreis Oldenburg

Wildeshausen (ots)

Gemeinsame Anerkennung und Dank für herausragenden Einsatz während der Hochwasserlage im Landkreis Oldenburg

Die Kreisfeuerwehr und der Landkreis Oldenburg hatten am vergangen Samstag, 27. April, Vertreter aller Ortsfeuerwehren des Landkreises sowie aller an der Hochwasserlage 2023/2024 beteiligten Hilfsorganisationen zu einer Veranstaltung in das Kreishaus in Wildeshausen eingeladen. Gemeinsam wurden die herausragenden Leistungen und der unermüdliche Einsatz bei der Bewältigung der Hochwasserlage gewürdigt.

Kreisbrandmeister Frank Hattendorf und Landrat Dr. Christian Pundt sprachen allen Beteiligten ihren aufrichtigen Dank und ihre Anerkennung aus. Sie überreichten den Vertretern der Hilfsorganisationen eine Dankesurkunde für ihren unermüdlichen Einsatz.

Zusätzlich wurden den Teilnehmern als Zeichen der Anerkennung Bratwurst- und Getränkegutscheine überreicht. Diese symbolische Geste soll den Dank und die Anerkennung des Landkreises Oldenburg für den selbstlosen Einsatz und die tagelange Unterstützung zum Ausdruck bringen.

"Mit dem Gutschein können die Kameradinnen und Kameraden nach einem Dienstabend gemütlich zusammensitzen, über das Hochwasser sprechen und Erinnerungen austauschen", so Kreisbrandmeister Frank Hattendorf.

Die Veranstaltung war geprägt von Dankbarkeit, Solidarität und dem starken Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft des Landkreises Oldenburg. Sie unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Engagements aller Beteiligten in Krisenzeiten und verdeutlicht das Engagement der örtlichen Feuerwehren und Hilfsorganisationen zum Wohle der Allgemeinheit.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell