Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg: Ein Jahrhundert Einsatzbereitschaft und Gemeinschaft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bookholzberg (ots)

Am 4. Mai 2024 feiert die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg ihr 100-jähriges Jubiläum und lädt herzlich zum Jubiläumsmarkt von 10:00 bis 17:00 Uhr ein. Ein ereignisreicher Tag erwartet die Besucher, bei dem nicht nur die Geschichte und Leistungen der Feuerwehr im Mittelpunkt stehen, sondern auch ein vielfältiges Programm geboten wird. (Mehr dazu weiter unten)

100 Jahre Feuerwehr Bookholzberg - ein Jahrhundert gelebte Kameradschaft, Einsatzbereitschaft und ehrenamtliches Engagement für die Sicherheit und das Wohl der Gemeinschaft. In diesen 100 Jahren haben unzählige Männer und Frauen ihr Bestes gegeben, um anderen Menschen in Not beizustehen und Leben zu retten.

Es sind die Geschichten von gemeinsamen Einsätzen, in denen Teamwork und Zusammenhalt über den Einsatzerfolg entscheiden. Es sind die Momente der Freude, wenn ein Einsatz erfolgreich gemeistert wurde und Menschen gerettet werden konnten. Doch es sind auch die schweren Stunden, in denen das Leid anderer unmittelbar erlebt und verarbeitet werden muss - Momente, die zeigen, wie belastend und herausfordernd der Dienst bei der Feuerwehr sein kann.

Hinter jeder Uniform stecken Menschen, die bereit sind, ihr eigenes Leben für das Wohl anderer zu riskieren. Menschen, die Tag und Nacht bereitstehen, um anderen in ihrer größten Not beizustehen. Menschen, die sich nicht scheuen ihre Mitmenschen zu schützen.

100 Jahre Feuerwehr Bookholzberg bedeuten daher nicht nur ein Jahrhundert Einsatzbereitschaft und Kameradschaft, sondern auch ein Jahrhundert gelebter Menschlichkeit und Nächstenliebe. Möge dieses Jubiläum ein Anlass sein, die Verdienste der Feuerwehr zu würdigen und den Mitgliedern für ihren Einsatz zu danken.

Höhepunkte des Jubiläumsmarktes sind die Präsentation der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Bookholzberg sowie die Vorführung der neuen Drehleiter der Feuerwehr Ganderkesee und des Fachzugs IuK mit Drohneneinheit. Diese beeindruckenden Vorführungen bieten einen Einblick in die modernste Technologie und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.

Darüber hinaus präsentieren sich zahlreiche weitere Vereine und Organisationen aus der Region, darunter der Schützenverein Bookholzberg, der Orts- und Heimatverein Bookholzerg und Bürgerverein Hohenböken, der BTB, das THW, die DLRG, der Musik- und Spielmannszug Bookholzberg, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee, sowie Eltern und Schüler der OBS Bookholzberg. Auch lokale Unternehmen wie Creadivas und der Hof Schwarting Hofladen werden vertreten sein.

Der Jubiläumsmarkt wird ein Fest für die ganze Familie sein, mit Unterhaltung, Informationen und leckeren Köstlichkeiten.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell