POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.11.2024.

Peine (ots) - Am Mittag des 18.11. stellte ein Hausbesitzer in der Driftstraße in Abbensen Einbruchsspuren an einer Nebeneingangstür seiner Garage fest. Die Tür hielt dem Versuch allerdings stand und es ist nichts gestohlen worden. Der Einbruchsversuch muss im Zeitraum seit dem Mittag des 13.11. stattgefunden ...

