Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 19.11.2024: Gescheiterter Einbruchsversuch in Abbensen

Peine (ots)

Am Mittag des 18.11. stellte ein Hausbesitzer in der Driftstraße in Abbensen Einbruchsspuren an einer Nebeneingangstür seiner Garage fest. Die Tür hielt dem Versuch allerdings stand und es ist nichts gestohlen worden. Der Einbruchsversuch muss im Zeitraum seit dem Mittag des 13.11. stattgefunden haben. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0 oder in Peine unter 05171-9990.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell