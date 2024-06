Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Abbiegevorgang auf Bundesstraße umgekippt ++ Austritt von Stickstoff ++ Fahrer schwerverletzt ++

Lüneburg (ots)

Am 19.06.2024 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit einem LKW der Marke Volvo die Bundesstraße 216 aus Lüneburg kommend in Fahrtrichtung Dahlenburg. Als er die Bundesstraße nach rechts in Richtung Lüneburger Landstraße verlassen wollte, kippte der LKW auf die Seite. Dabei wurde der LKW so beschädigt, dass Stickstoff austrat. Die zügig eingreifende Feuerwehr konnte eine konkrete Gefahrenlage für weitere Personen verhindern. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Lüneburger Landstraße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe wurden eingeleitet.

