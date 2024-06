Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ++ Mann verstirbt in Wohnung ++ Feuerwehr mit Großaufgebot im Löscheinsatz ++ Obduktion und Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg, OT. Ochtmissen

Zu einem folgeschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus im Lüneburger Stadtteil Ochtmissen kam es in den späten Nachmittagsstunden des 18.06.24. Ein Bewohner einer Obergeschosswohnung verstarb am Brandort. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 17:45 Uhr aus bis dato noch ungeklärter Ursache ein Feuer vermutlich im Obergeschoss des Mehrparteienhauses in der Straße "Beim Ratskeller" ausgebrochen. Anwohner nahmen die Rauchentwicklung wahr und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung scheiterten Versuche von Bewohnern noch in das Obergeschoss zu gelangen. Die Feuerwehr war mit mehr als 70 Einsatzkräfte schnell vor Ort und konnte im Verlauf des Abends den Brand im Dachgeschoss löschen. Durch das Feuer und Löschwasser entstand erheblichen Sachschaden von mehr als 300.000 Euro. Das Gebäude ist für die verschiedenen Mietparteien aktuell nicht bewohnbar.

Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Brandbekämpfung einen der Hausbewohner nur noch tot in seiner Wohnung auffinden und bergen. Bei diesem handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen 64 Jahre alten Lüneburger (Bewohner der betreffenden Wohneinheit). Die Obduktion des Leichnams und die Ermittlung der genauen Hintergründe des Todes dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es aktuell nicht. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder ein technischer Defekt noch fahrlässige Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden.

