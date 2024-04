POL-NK: öffentlichkeitswirksamer Feuerwehr-Einsatz in Neunkirchen

66583 Spiesen-Elversberg, Ortsteil Spiesen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Spiesen. Hierbei erlitt ein Bewohner (61 Jahre) eine Rauchgasvergiftung, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Katze des Mannes verstarb an den Folgen des Brandes in der Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Nach derzeitigem Stand gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandentstehung. Im Zuge ...

