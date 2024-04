Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raubdelikt in der Innenstadt von Neunkirchen

66358 Neunkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 07.04.2024, kommt es gegen 03:30 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes aus Bexbach. Der Geschädigte, welcher Beschäftigter eines Bistros in der Innenstadt ist, nimmt die Tageseinnahmen nach Schließung des Lokals an sich und begibt sich zu Fuß auf den Heimweg. Im Bereich der Königstraße wird der 25-jährige Mann von einem maskierten Mann ergriffen, während weitere Männer ihn des mitgeführten Geldes unter Vorhalt eines Messers berauben. Die Täter flüchten nach der Tat zu Fuß mit ihrer Beute in Richtung Gustav-Regler-Straße. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell