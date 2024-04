Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl mit anschließender Widerstandshandlung gegen Polizeikräfte in Neunkirchen

66538 Neunkirchen (ots)

Am Freitagabend, dem 05.04.2024, kommt es gegen 23:30 Uhr in einer Gaststätte in Neunkirchen zu einem Diebstahl einer Handtasche einer Besucherin. Der Täter konnte zunächst im Anschluss an die Tat mit seinem Diebesgut zu Fuß flüchten. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 28-jähriger Mann im Innenstadtbereich durch Kräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 28-jährige Mann körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Nachdem dieser überwältigt worden war, konnte die zuvor entwendete Handtasche bei ihm aufgefunden werden. Bei dem alkoholisierten Mann wurde nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen und er wurde dem Polizeigewahrsam der Dienststelle bis zu seiner Ausnüchterung zugeführt. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Diebstahl und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte erwarten ihn nun.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell