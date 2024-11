Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.11.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Wolfenbüttel, Untere Dorfstraße, 14.11.2024, 12:00 Uhr-18.11.2024, 11:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, ein Fenster einer Kinderbetreuungseinrichtung aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Objekt. Der verursachte Schaden liegt in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entgegen.

