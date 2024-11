Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 15.11.2024, 09:00 Uhr - 17.11.2024, 09:00 Uhr für den Bereich Salzgitter-Bad und SZ-Gebhardshagen

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter-Bad, Freitag, den 15.11.2024 - Zur späten Abendstunde gegen 22:00 Uhr wurde ein Pkw auf der Braunschweiger Straße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der 49-jährige Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durchgeführter Urinschnelltest verläuft positiv auf Amphetamin und THC.

Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Amphetaminen sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall in Salzgitter-Bad mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Salzgitter-Bad, Samstag, den 16.11.2024 - Gegen 15:15 Uhr kommt es auf dem Parkplatz des Edeka-Centers am Einkaufszentrum "An der Erzbahn", zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Die 50-jährige Fahrzeugführerin übersieht beim Abbiegen nach links, den 42-jährigen bevorrechtigten Fahrradfahrer und erfasst diesen mit ihrem Pkw. Der Fahrradfahrer kommt hierbei zu Fall und wird leicht an Knie und Knöchel verletzt. Der verletzte Fahrradfahrer wurde vor Ort durch eine Rtw.-Besatzung behandelt. Das Fahrrad, welches sich durch das Unfallgeschehen unter dem Pkw verkeilt hat, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 2000 EUR beziffert.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Salzgitter-Gebhardshagen, Samstag, den 16.11.2024 - Etwa zeitgleich gegen 15:20 Uhr erreicht die Polizeibeamten ein weiterer Notruf. Im Kreuzungsbereich Vor der Burg / Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Gebhardshagen ist ein Leichtkraftradfahrer beim Abbiegen nach links weggerutscht und zu Fall gekommen. Eine zufällig im Nahbereich befindliche Rettungswagenbesatzung kommt auf das Unfallgeschehen zu und versorgt den 17-jährigen Führer des Leichtkraftrades. Der 17-Jährige kann vor Ort ambulant behandelt und im Anschluss an die erziehungsberechtigten Eltern übergeben werden. Das Leichtkraftrad wurde durch das Sturzgeschehen leicht beschädigt. Es ist jedoch aufgrund eines Schadens am Schaltgestänge nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Motorrad wird auf 500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad, Samstag, den 16.11.2024 - In der Zeit von 16:15 - 18:15 Uhr wurde die ordnungsgemäß geparkte Mercedes-Benz A-Klasse am Kirchplatz, auf Höhe der Hausnummer 7, beschädigt. Dem Schadensbild zur Folge ist von einem Verkehrsunfallgeschehen auszugehen. Der unbekannte Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden am Pkw wird auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter "05341 - 825 0" in Verbindung zu setzen.

