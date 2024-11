Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2024.

Salzgitter (ots)

Angeblicher Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens erbeutete Bargeld.

Salzgitter, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 13.11.2024, 11:30 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte sich unter dem Vorwand, die Wasserqualität in der Wohnung überprüfen zu müssen, den widerrechtlichen Zugang in die Räume der Seniorin verschafft. Der Täter nutzte das Vertrauen der Frau aus und konnte sich unbeobachtet in der Wohnung bewegen. Ihm gelang es, aus einem Versteck der Geschädigten eine Bargeldsumme in einer mittleren vierstelligen Höhe zu erbeutet. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm, schlanke Statur, bekleidet mit blauer Jeans und dunklem Anorak. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

