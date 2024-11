Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.11.2024: Unfall zwischen zwei Radfahrenden - Zeugen gesucht

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Kreuzung Paul-Francke-Str./Jahnstraße/Am Rodeland/Birkenweg, 07.11.2024, 18:10 Uhr

Am frühen Abend des 07.11.24 ist es an einer Kreuzung in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen.

Eine 57-Jährige Wolfenbüttelerin musste mit ihrem Fahrrad verkehrsbedingt an der Kreuzung Paul-Francke-Str./Jahnstraße halten und wollte anschließend in die Jahnstraße einbiegen. Als sie sich mit ihrem Fahrrad in Bewegung setzte, wurde sie von hinten durch eine weitere Radfahrerin touchiert, und stürzte daraufhin zu Boden. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt unvermittelt in Richtung Birkenweg fort, obwohl sie von einer Zeugin aufgefordert worden sei, anzuhalten.

Laut Zeugenaussagen haben sich zum Unfallzeitpunkt diverse Personen im Kreuzungsbereich aufgehalten. Die Polizei Wolfenbüttel sucht daher weitere Zeugen, die etwas zu der flüchtigen Radfahrerin angeben können, unter 05331/9330.

