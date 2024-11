Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.11.2024: Geldbörse aus Auto gestohlen

Peine (ots)

Wahrscheinlich mit einem Pflasterstein ist in der Friedrichstraße in Peine die Seitenscheibe eines VW zerstört worden. Der Eigentümer des Wagens stellte am Vormittag des 13.11. fest, dass sein Wagen beschädigt und aus dem Inneren eine Geldbörse gestohlen worden ist. Die Tat muss in der vorangegangenen Nacht geschehen sein. Zeugen dazu melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Peine darauf hin, dass das Auto kein Tresor ist - deswegen weder Bargeld noch teures Smartphone oder andere Wertgegenstände im Fahrzeug aufbewahren. Dies gilt nicht nur für die kurze Fahrt zum Bäcker, sondern für jede Fahrt.

