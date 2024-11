Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(bae)In der Zeit zwischen dem 30.10.2024/ 17:00 Uhr und dem 01.11.2024/08:00 Uhr wurde eine Glasscheibe der ehemaligen Schule in der Ostertorstraße in Rinteln beschädigt. Offensichtlich wurde aus dem dortigen Bauschuttcontainer ein Stein entnommen, um mit diesem die Scheibe einzuwerfen. Dem Landkreis ist dadurch ein Schaden in Höhe von 800 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Rinteln in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell