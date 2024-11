POL-NI: Diebstahl einer Nissenleuchte

Rinteln-Steinbergen (ots) - (me) In der Zeit von Dienstag, 29.10.2024 - 19 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024 - 05:25 Uhr, wird ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellter weißer Transporter durch einen Daimler Lkw erheblich im Heckbereich beschädigt. Der Transporter stand mit der Front in Richtung Bückeburg geparkt, der Lkw fuhr in Richtung Bückeburg. Vom Lkw ...

mehr