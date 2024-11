POL-NI: Betrug im Internet

Rinteln (ots) - (bae)Am Freitag, 01.11.2024 gegen 15:30 Uhr kam es in Rinteln, in einem Supermarkt, Große Tonkuhle, zu einem Taschendiebstahl. Ein 80-jähriger Rintelner war zu diesem Zeitpunkt im Markt einkaufen. Als er an der Kasse bezahlen wollte, musste er feststellen, dass seine Geldbörse verschwunden war. Diese hatte sich in einer Außentasche seiner Jacke befunden. Irgendwann im Laufe des Einkaufes war ihm die ...

