POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Unbekannte brachen gewaltsam in ein am Lindenplatz gelegenes Wohnhaus ein und durchsuchten im Erd- und Obergeschoss mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld, mehrere Sonnenbrillen und Schmuck. Die Tat ereignete sich am Samstag (18. November) zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr