Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Keller

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.-09.06.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu mehreren Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus am Platz der Freiheit. So brach dieser insgesamt fünf Kellerabteile auf und entwendete verschiedenste Elektrogeräte sowie Angelzubehör. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum Diebstahl im besonders schweren Fall und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0148138/2024 nach Zeugen. (PZ)

