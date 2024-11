POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.11.2024.

Peine (ots) - Wahrscheinlich mit einem Pflasterstein ist in der Friedrichstraße in Peine die Seitenscheibe eines VW zerstört worden. Der Eigentümer des Wagens stellte am Vormittag des 13.11. fest, dass sein Wagen beschädigt und aus dem Inneren eine Geldbörse gestohlen worden ist. Die Tat muss in der vorangegangenen Nacht geschehen sein. Zeugen dazu melden sich ...

