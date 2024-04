POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer

Kircheib (ots) - Am Samstag, 13.04.2024, ereignete sich, vermutlich in den Abendstunden, in Kircheib, Hauptstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße, aus Richtung Uckerath kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In Höhe des Ortsausganges Kircheib fuhr er über einen dort befindlichen Fahrbahnteiler und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher ...

